Marido de Ana Hickmann dá explicações após dívida milionária: "Vida de empresário é dura"

Marido de Ana Hickmann dá explicações após dívida milionária; ele se pronunciou ao jornal Folha de S. Paulo

Marido de Ana Hickmann e parceiro da apresentadora em seus negócios, o empresário Alexandre Corrêa se pronunciou nesta quarta-feira (8) sobre a dívida milionária que é cobrada por uma instituição financeira.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele disse que o processo é natural e que os dois estudam ir à Justiça contra a cobrança dos valores. "Vida de empresário aqui no Brasil é dura. Temos vários negócios e graças a Deus alguns prosperam bem, mas outros nem tanto", explicou ele.

Segundo o empresário, a cobrança não é justa. "Tínhamos uma relação saudável com o banco, mas infelizmente eles endureceram numa negociação onde nós achamos a postura deles predatória e gananciosa", diz.

Alexandre Corrêa ainda disse que nem tudo o que está circulando é verdade. "Houve uma parcela que não foi cumprida e estão pegando esse fato e colocando como se fosse um valor maior, o que não é verdade", disse ele. "Uma dívida de empréstimo futura é uma dívida a pagar, há um prazo para isso e não pode ser levado para um valor presente. Não há inadimplência", completou.

"Não queremos manchar o nome da Ana Hickmann, uma mulher que só trabalha e produz, que promove o empoderamento feminino", defendeu ele revoltado com as insinuações.

Entenda a história

De acordo com informações do Splash, que teve acessos aos processos litados no Tribunal de Justiça de São Paulo, o problema gira em torno de um processo que cobra mais de R$ 2,4 milhões em decorrência de um empréstimo. O Banco do Brasil teria pedido na Justiça o pagamento de R$ 1,2 milhão após operação envolvendo cédula de crédito.

Além disso, a empresa responde a pelo menos cinco ações de execução, isso é, quando uma das partes cobra uma dívida já comprovada. Após a ação distribuída em 18 de julho, a empresa da modelo será notificada e pode tentar um possível acordo.