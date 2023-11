Ana Hickmann revela ter recebido convite de diretor da Globo: 'Muito difícil'

Em participação no podcast CARAS, Ana Hickmann falou sobre sua decisão de se tornar apresentadora ao invés de atuar em novelas

Ana Hickmann (42) revelou ter recebido convite de um diretor da Globo. Em participação no podcast CARAS, a famosa falou sobre o dilema que precisou enfrentar para decidir se iria aceitar ser apresentadora do Tudo A Ver ou atuar em uma novela de Jayme Monjardim. "Muito difícil", afirmou ela.

A apresentadora falou sobre sua estreia assinando no São Paulo Fashion Week. "Ainda não tinha o mundo digital como a gente tem hoje. Os sites de notícias estavam começando, então o jornal impresso ainda era o nosso meio mais forte para divulgação. Imagina, você fazer um desfile e estar na capa desse jornal no dia seguinte. Naquele desfile, naquela temporada, conseguimos seis capas".

"Junto nesse dia, quando eu recebi essa notícia, veio a ligação do Paulo Henrique Amorim. E foi o Paulo Henrique Amorim de um lado, me convidando para o Tudo A Ver, e o Jayme Monjardim me trazendo a oportunidade de fazer um teste para uma novela. Falei 'Cara, mas o que faço? O que eu faço?' E aí meu coração pendeu para ir falar com o Paulo. Porque eu falei 'poxa, por mais que eu me dedique, eu não me vejo atuando e sendo um personagem. E seria muito difícil, imagina quem ia fazer par romântico comigo?", brincou ela, fazendo referência à sua altura.

ANA HICKMANN MENTIA A PRÓPRIA ALTURA NO INÍCIO DA CARREIRA

"Eu tenho 1,85m. Só parei de crescer aos 22 anos de idade. Então, aos 15 anos eu tinha 1,82m, cresci mais 3 centímetros. Eu sempre mentia a minha altura para baixo, nunca contava. Sabe por que as pessoas acreditavam? Porque se chegasse uma mulher de 1,80m do meu lado e eu falasse que tenho 1,81m, iam olhar para ela e achar que ela estava mentindo. Ninguém nunca mentia para baixo", disse Ana Hickmann durante a conversa.

"Era muito difícil encontrar outra mulher do meu tamanho. Hoje você encontra outras mulheres altas como eu, mas lá atrás não", disse ela. "Quando eu comecei em 1996, a androginia estava começando a despontar muito forte", afirmou a apresentadora, desabafando sobre a tendência de beleza da época em que iniciou sua carreira de modelo.