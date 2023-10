Ana Hickmann relembra preconceito após se tornar apresentadora de TV: 'Modelo não fala'

Em participação no podcast CARAS, Ana Hickmann falou sobre a transição de sua carreira como modelo para apresentadora

Ana Hickmann (42) relembrou o preconceito que sofreu após se tornar apresentadora de TV. Ela contou que após alguns anos de carreira, começou a pensar no que iria trabalhar no futuro, quando não pudesse mais ser modelo. A loira disse que sempre gostou de se desafiar, até que se tornou apresentadora do programa Hoje em Dia. "Modelo não fala".

"Sempre teve o preconceito: modelo tinha a cabeça vazia, sem conteúdo, sem nada. A nossa profissão nunca nos exigiu falar. A gente atuava como cinema mudo. Nunca ninguém deu texto, então a gente vai entregar aquilo que o mercado pede. Tínhamos essa barreira", disparou Ana Hickmann.

A apresentadora ainda falou sobre as limitações de idade para as modelos na época. "Por não ter a carreira de modelo como algo que na infância sonhei e sempre vi como profissão, quando comecei a bater ali nos meus 24 anos, comecei a pensar: 'Eu preciso pensar em algo para o futuro, não posso esperar alguém me falar que o meu tempo passou e eu tenho que me aposentar'. Como eu vi muitas amigas passarem e sofrerem com isso. Era muito triste ver aquela mulher que bombava, falarem 'tchau, você está velha'. Eu não queria passar por aquela situação".

Leia também: Ana Hickmann desabafa sobre padrões de beleza do passado: 'O tempo todo'

Então, escolheu que ela mesma iria determinar o horário para sair da carreira de modelo. Até que assinou sua primeira coleção na televisão e ouviu de um estilista que ela não teria nada a oferecer por seu uma modelo. "Eu sempre gostei de ser desafiada para as coisas, sou muito competitiva".

Então, começou a fazer um curso de teatro, começou a fazer testes para novelas. Entretanto, a loira não sei via atuando. Até que recebeu a proposta de ir para a TV. "Foi muito incrível, porque o bichinho da televisão picou e ficou. A comunicação é algo que eu me identifico demais, conhecer as pessoas, poder contar histórias, ressignificar a vida das pessoas é algo que eu acho que tem muito a ver comigo", completou Ana Hickmann.