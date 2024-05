Susana Vieira abre o coração e admite medo da morte: 'Adoro a vida'

Após vencer uma leucemia, a atriz Susana Vieira confessou sentir medo da morte e declarou que teme 'deixar coisas inacabadas'

A atriz Susana Vieira decidiu abrir o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal no livro biográfico 'Susana Vieira: Senhora do Meu Destino'. Aos 81 anos, a veterana, que já venceu uma leucemia, diagnosticada em 2017, menciona o medo da morte algumas vezes em sua obra.

Em entrevista ao jornal Extra, Susana explicou o motivo de temer o fenômeno natural da vida. "Tenho medo da morte porque adoro a vida. É um clássico. A idade traz uma sensação de estar mais perto do fim", declarou a artista.

E completou: "Temo não conseguir fazer tudo que quero, deixar coisas inacabadas, não visitar países… Quero rir muito ainda, fazer uma peça de Shakespeare. Sempre odiei a ideia de morrer. Quando algo me impacta, logo digo: 'Meu Deus, é muito cedo'. E continuo, com 81 anos, achando que é muito cedo".

Em seguida, Susana Vieira ainda relatou ter ficado em 'estado de choque' durante a pandemia de Covid-19. De acordo com a atriz, o episódio a fez observar sua própria residência, onde mora há 15 anos, com o olhar de cuidadora.

"Passei a ter orgulho das minhas coisas. Comecei a olhar para o jardim e... Eu construí cada detalhe dessa casa onde vivo há 15 anos, mas nunca tinha olhado com esse olhar de cuidadora. Vi que precisava não só trabalhar, mas dar mais tempo para mim, para viajar, sair à noite... O susto foi no comecinho, depois pedi logo para o Miguel Falabella escrever uma peça para eu surgir maravilhosa", declarou a veterana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira relembra traição e morte do ex-marido

A atriz Susana Vieira relembrou o fim de seu casamento com o ex-policial Marcelo Silva em um trecho do livro Senhora do Meu Destino, no qual narra a sua trajetória. O Jornal Extra compartilhou o trecho sobre o término deles, que se separaram em 2008 após uma traição vir à tona e ele morreu poucas semanas depois.

A artista contou que descobriu a traição por meio da imprensa. "Sempre tive consciência que um amor dura o tempo que tiver que durar. Ao mesmo tempo, quando estou amando, sempre acho que vou viver com aquela pessoa a vida inteira! Não consigo começar uma relação amorosa achando que vão durar dois anos, apenas. Acordei um dia com uma traição contada pelos jornais: 'Marido de Susana Vieira tem uma amante há meses'. Uma traição enorme, com fotos, com provas. Na mesma hora, botei Marcelo para fora de casa, e ele foi morar com a amante em um hotel na Barra", disse ela, e completou: "Mas posso garantir que foram os piores dias da minha vida. Eu tive que andar escoltada e ter seguranças em minha casa dia e noite".