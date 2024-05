Beleza: 10 dicas de itens incríveis para presentear no Dia das Mães

Acessórios, produtos para cabelo, makes, perfumes e muitas outras dicas disponíveis no Mercado Livre

O Dia das Mães está chegando, e ainda dá tempo de garantir um presente incrível para a sua! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 itens de beleza para você garantir no Mercado Livre. E tem de tudo: acessórios, produtos para cabelo, perfumes, makes e muitas outras dicas que vão fazer a alegria da sua mãe nesta data especial! Confira e escolha seus itens favoritos: 1. Colônia Kissme Delicious, Eudora: https://mercadolivre.com/sec/311nohq Representando mulheres seguras, sedutoras e ousadas, esta colônia traz um delicioso creme de avelã, combinado com a cremosidade do Acorde Gold Chocolate e a sofisticação da gardênia, envolvidas pelo calor e potência do sândalo.

2. Corrente de prata, Céu de Prata: https://mercadolivre.com/sec/2mjfEzt Com 60cm de comprimento, essa corrente é a escola ideal para quem busca um acessório versátil e elegante. Feita com prata 925 de alta qualidade, seu material oferece durabilidade e brilho, e o design elo de pipoca garante um padrão único de estilo e sofisticação.

3. Berloque pézinhos de bebê, Céu de Prata: https://mercadolivre.com/sec/2hi7dMP Celebrando a maternidade e a ternura dos primeiros passos do bebê, este berloque de prata é um símbolo de amor e carinho. É feito com prata de alta qualidade, e mantém seu brilho ao longo do tempo. Além disso, o berloque é compatível com a maioria das pulseiras, permitindo que você o adicione à sua coleção.

4. Reparador de pontas Absolut Oil, Prohall: https://mercadolivre.com/sec/2ZBtLtt Rico em óleo de argan, este sérum é um poderoso hidratante e antioxidante natural, que combate os radicais livres, reparando a fibra internamente. Combinado com um blend de silicones que recuperam e disciplinam os fios, pode ser usado puro ou em conjunto com outros tratamentos.

5. Kit Extreme Repair, Prohall: https://mercadolivre.com/sec/1CCSjuT Este kit completo conta com três produtos incríveis: um shampoo (com fórmula nutritiva, que limpa profundamente e garante um cuidado extra aos fios secos e danificados), um condicionador (que alinha os fios, hidrata e desembaraça as mechas mais rebeldes) e uma máscara (que rejuvenesce os fios danificados e recupera a umidade natural dos cabelos).

6. Colar duplo lua e sol, Mix Joias: https://mercadolivre.com/sec/1Dps66C Ideal para diversas situações, este colar duplo de lua e sol possui 50cm. Perfeito para expressar sua personalidade e adicionar um toque especial à vestimenta.

7. The Colossal Volum’ Express Super Filme Double, Maybelline NY: https://mercadolivre.com/sec/27AFZqy Este kit conta com duas máscaras de cílios pretas e laváveis. Com fórmula resistente ao calor e umidade, aguenta até 24 horas sem borrar ou derreter, alonga e confere volume aos cílios com durabilidade e prolonga o efeito.

8. EDP Olympéa, Paco Rabanne: https://mercadolivre.com/sec/1YFrhBg Apoiado por décadas de fragrâncias memoráveis com o seu nome, este perfume da Paco Rabanne combina notas de âmbar cinza, baunilha e tangerina verde.

9. Sérum anti-idade Revitalift Hialurônico, L’Oréal Paris: https://mercadolivre.com/sec/1cFv6Pa Com ação preenchedora e textura leve em gel, este sérum possui fórmula de rápida absorção, sem sensação oleosa e não obstrui os poros. Hidrata e reduz linhas de expressão, sendo adequado para todos os tipos de pele.

10. Escova secadora, Taiff Easy: https://mercadolivre.com/sec/1BA3ctJ Essa escova seca, modela e alisa os fios, conferindo um efeito de salão de beleza na produção! Conta com dois níveis de temperatura, jato frio e tecnologia Ionic Antifrizz.

