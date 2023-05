Ana Hickmann mostra suíte em que dorme em sua mansão imensa: ''Quarto da chefa''

Apresentadora Ana Hickmann abre a intimidade e mostra seu quarto na mansão de Itu

A mansão de Ana Hickmann (42) em Itu, em São Paulo, já foi até espaço para reality show da apresentadora na Record, quando ela comandava o Tudo é Possível. Com uma área extensa, a propriedade branca é de encher os olhos. Assim como todos os outros cômodos grandes e bem decorados do lar a artista.

Nesta quarta-feira, 03, a equipe da funcionária da Record TV pegou o celular e mostrou para os seguidores alguns cantinhos que eles gostariam de ver da mansão. Além da brinquedoteca do filho da apresentadora, o funcionário abriu as portas do quarto da famosa.

Em uma suíte grande, a apresentadora pode descansar com o marido em uma cama bem confortável. O local foi decorado em tons de bege e uma poltrona marrom contrasta com os outros móveis modernos do ambiente. Já espaço do herdeiro da ex-loira foi todo preenchido com diversos tipos de brinquedos e um tapete azul.

Recentemente, a apresentadora reformou o jardim da mansão. Ela ainda contou o que lhe incomodava na fachada da casa. "A visão principal da casa me incomodava. Na frente da escada, havia pedra, terra e capim. Dava desgosto de ficar limpando. A visão principal estava bem comprometida. Então, optamos por um novo paisagismo", disse.

Veja as fotos da mansão de Ana Hickmann:

Em sua mansão, Ana Hickmann faz jantar luxuoso para celebrar 24 anos de casamento

A apresentadora Ana Hickmann comemorou mais um ano de casada com Alexandre Correa (49) com um jantar luxuoso em sua mansão em Itu.

"Que noite mágica! Poder comemorar nossos 24 anos de casamento foi único! Família reunida. Nem nos nossos sonhos mais incríveis imaginamos viver uma noite assim. Muito obrigada @barbaramarquesdecor por todo o projeto e realização do nosso aniversário de casamento!", mostrou registros do momento especial.

Ana Hickmann e Alexandre Correa se casaram em 1998 e da união tiveram um filho, Alexandre Correa, de sete anos. Na época em que se uniram, por serem muito jovens, várias pessoas desacreditaram que a relação duraria muito tempo.

Veja as fotos da comemoração de Ana Hickmann e Alexandre Correa: