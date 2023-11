Ana Hickmann: Saiba qual é o valor estimado da fortuna dela e de onde vem o dinheiro

Ana Hickmann é uma mulher milionária e com várias fontes de renda. Saiba sobre a vida profissional da estrela

A apresentadora Ana Hickmann se tornou assunto na internet no último final de semana por causa da repercussão de um desentendimento com seu marido, Alexandre Correa. Agora, que tal relembrar sobre como ela construiu a sua fortuna? A estrela é milionária e tem várias fontes de renda.

De acordo com o site do Jornal O Globo, a estrela tem uma fortuna estimada em R$ 150 milhões. Segundo o site Folha Econômica, esse valor pode gerar um rendimento mensagem de R$ 2 a 4 milhões. A fortuna foi conquistada durante toda a carreira de Ana Hickmann, que começou ainda na adolescência.

Com apenas 15 anos de idade, ela iniciou a sua carreira de modelo e saiu do Rio Grande do Sul para conquistar o sucesso em São Paulo. Com isso, ela conquistou campanhas de grifes internacionais ao longo de sua carreira como modelo.

Com o seu sucesso, ela se tornou estrela de campanhas publicitárias para várias marcas e também para os seus próprios empreendimentos. Ela é empresária e tem seu nome em linhas de óculos, sapatos, roupas, produtos e clínica de estética, além de outros projetos.

Além disso, Hickmann é apresentadora da Record TV e comanda o programa Hoje Em Dia nas manhãs da emissora. Ela também tem o seu próprio canal no YouTube, no qual mostra detalhes de sua vida e família.

Ana Hickmann emitiu comunicado sobre desentendimento com o marido

Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa, tiveram um desentendimento na mansão deles em Itu, em São Paulo. O caso chegou a ter a polícia envolvida e gerou repercussão na internet. Com isso, a assessoria de imprensa dela emitiu um comunicado oficial.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.

Além disso, Alexandre Correa também falou sobre o ocorrido em um post em seu perfil no Instagram. "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", finalizou.