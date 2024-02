Sabrina Sato arrebata com corpo monumental na avenida

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, apresentadora Sabrina Sato arrebata ao surgir com fantasia inspirada na ciência e no DNA

A apresentadora Sabrina Sato brilhou ao passar pelo sambódromo do Anhembi neste sábado, 10. Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, a famosa impressionou ao surgir com uma fantasia inspirada na ciência e no DNA.

Usando os itens metalizados e com algumas cores, a artista deixou à mostra suas curvas bem desenhadas. A mãe de Zoe impressionou com a forma física escultural. Desfilando pela 20 ª para a escola, ela fez sucesso novamente.

Bem carismática, Sabrina Sato sambou sorrindo e acenando para o público. Diferente de muitas musas, a artista não entrou com penas, a fantasia dela mais uma vez foi idealizada por Henrique Filho e transcendeu os limites da imaginação, refletindo toda a matéria que compõe o nosso universo, onde a ciência e a natureza se entrelaçam em um espetáculo de pura magia e encanto.

"O DNA carrega todas as nossas informações e a nossa história. E no meu DNA tem muita alegria e o amor pelo Carnaval!", disse a Rainha de Bateria minutos antes na concentração.

No primeiro dia de Carnaval, Sabrina Sato surpreendeu ao contar que está solteira, mas que o pai de sua filha, o ator Duda Nagle, está namorando. Após sua revelação, ele postou fotos com a namorada.

Veja a fantasia de Sabrina Sato:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Sabrina Sato se pronuncia após rumores de affair com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com o ator Nicolas Prattes. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela negou os boatos e afirmou que eles são apenas amigos.

Os dois foram flagrados curtindo a piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro há poucos dias e ela garantiu que está solteira na época do Carnaval. “A gente estava em uma turma de amigos. Somos amigos. Você quer saber se eu estou solteira no carnaval? Estou! No Carnaval”, disse ela.

Nos últimos dias, o colunista Matheus Baldi informou que Sabrina e Nicolas estaria se conhecendo melhor. Agora, o colunista Leo Dias contou que eles foram vistos conversando na área da piscina do hotel Copacabana Palace no último final de semana.

Dias contou que eles demonstravam naturalidade na conversa e o rapaz até brincou com Zoe, que é a filha dela. No entanto, os dois não demonstraram intimidade. De acordo com o site PapelPop, a equipe de Sato informou que os rumores de affair não procedem.

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas estão solteiros. Ela não assume um relacionamento desde que se separou de Duda Nagle, em março de 20223. Por sua vez, Nicolas não vive um namoro publicamente desde que separou no final de 2023.