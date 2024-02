Mulher Abacaxi raspa a cabeça e faz topless: 'É um protesto'

Após terminar casamento por desfilar com seios à mostra no último ano, Mulher Abacaxi raspa o cabelo e repete ousadia no Carnaval

Após no último ano dar o que falar ao desfilar sem a parte de cima da fantasia e até acabar divorciada por aparecer dessa maneira no Carnaval, Mulher Abacaxi repetiu a dose e fez topless novamente da avenida neste sábado, 10.

Além de deixar os seios à mostra na fantasia com brilhos em dourado e penas em azul, a musa supreendeu ao surgir de cabeça raspada. Segundo ela, a ação seria uma forma de protestar. Ela usou o espaço na escola Em Cima da Hora para isso.

"Pensei muito sobre as mulheres guerreiras que têm câncer e são abandonadas pelos maridos porque raspam a cabeça. Para ser mulher e feminina não precisamos do cabelo. Podemos também ser lindas sem. Isso é só um detalhe. A mulher trans também passa por isso e acham que se não tiver um 'cabelão' não é feminina, e eu discordo", contou ela ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Para quem não lembra, Mulher Abacaxi deu o que falar no Carnaval do ano passado ao esquecer a parte de cima de sua fantasia. “Eu sou caminhoneira e estava trabalhando hoje. Na correria, esqueci a parte de cima da fantasia, que esconderia um pouco meu mamilo. Mas eu resolvi vir assim mesmo, minha fantasia é livre. Vale tudo pelo carnaval”, explicou ela ao G1.

Veja as fotos de Mulher Abacaxi na avenida:

Fotos: Júlio César/ Agnews

Mulher Abacaxi desabafa sobre fim do casamento após fantasia ousada no carnaval

A musa Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, apareceu nas redes sociais para rebater as críticas que recebeu após informar que seu casamento terminou durante o carnaval deste ano. Ela deu o que falar nos dias de folia por causa de sua fantasia no desfile da Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela cruzou a Sapucaí com os seios à mostra após esquecer uma parte da fantasia e seu ex-marido não gostou nada disso. Tanto que ele terminou o casamento.

Agora, ela se pronunciou sobre as críticas. “Ele com uma mesa cheia de mulheres e eu que estou sendo massacrada! Que ele é bonzinho e eu que não presto porque o casamento acabou por causa de Carnaval. Menos! Vamos respeitar os meus direitos!”, disse ela.

E completou: “Aquilo é responsabilidade, é coisa séria. Eu sou rainha da escola. Não sou foliã. Estou ali por representatividade. Fui contratada, chamada. Não é uma brincadeira. Muita gente está me mandando mensagem, me ofendendo. Que troquei o casamento pelo carnaval. Quem sabe da minha vida sou eu, o que estou sofrendo. Me respeitem, só peço isso”.