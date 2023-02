Mulher Abacaxi perde o marido após desfilar com os seios à mostra: "Vida que segue"

Mulher Abacaxi perde o marido que vai embora de casa após ser pego de surpresa por sua decisão

Rainha de Bateria da estreante Acadêmicos de Niterói, a funkeira Mulher Abacaxi agora está solteira. Pelo menos é que a própria Marcela Porto contou em um desabafo. A situação foi revelada na noite deste domingo (19) em um post nas redes sociais.

Segundo ela, tudo aconteceu porque a musa desfilou com os seios à mostra em plena Marquês de Sapucaí. Pego de surpresa, o marido da bela não gostou e simplesmente saiu de casa.

"Eu tinha duas opções: não saia ou saia sem a parte da minha fantasia que tapava o bico dos meus seios. Saí. Não deixei meu marido saber antes porque ele ia tentar não deixar eu desfilar", disse ela que afirmou que tentou se explicar, mas seu sucesso.

"Tirei e não olhei para ele mais. Se eu olhasse, ia quebrar o clima. No dia seguinte, ele dormiu, pegou as coisas dele e foi embora", disse ela de cabeça erguida. "Eu não deixo de fazer nada por homem".

Agora, o marido da musa está no Paraná. "Se tiver de voltar, volta. Senão, não volta e vida que segue", afirmou ela sem ligar para o seu futuro.

ENTENDA A HISTÓRIA

A influenciadora digital Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, teve um problema com sua fantasia na madrugada deste sábado, 18.

Rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, da Série Ouro do Rio de Janeiro no Carnaval 2023, ela esqueceu a parte de cima do modelito em casa e teve que entrar na avenida com seus seios completamente à mostra.

A influencer, que é transexual, deixou a parte do look que cobriria seus mamilos em casa e não hesitou ao desfilar à vontade exibindo a marquinha de biquíni na fantasia de tiras e franjas brilhantes.