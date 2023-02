Mulher Abacaxi esquece parte da fantasia e desfila com os seios à mostra

Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, deixa parte de cima da fantasia em casa e entra na avenida com os seios de fora

A influenciadora digital Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, teve um problema com sua fantasia na madrugada deste sábado, 18.

Rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, da Série Ouro do Rio de Janeiro no Carnaval 2023, ela esqueceu a parte de cima do modelito em casa e teve que entrar na avenida com seus seios completamente à mostra.

A influencer, que é transexual, deixou a parte do look que cobriria seus mamilos em casa e não hesitou ao desfilar à vontade exibindo a marquinha de biquíni na fantasia de tiras e franjas brilhantes.

“Eu sou caminhoneira e estava trabalhando hoje. Na correria, esqueci a parte de cima da fantasia, que esconderia um pouco meu mamilo. Mas eu resolvi vir assim mesmo, minha fantasia é livre. Vale tudo pelo carnaval”, explicou ela ao G1.

Vale destacar que desfilar com os seios à mostra não é contra as regras da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro). A única proibição é mostrar a genitália.

Confira as fotos de Mulher Abacaxi no desfile no Anhembi:

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PORTAL DO SAMBA (@portaldosamba)

Ana Paula Minerato chora ao passar perrengue antes de desfile

Já na manhã deste sábado, 18, a modelo Ana Paula Minerato (31) passou por um perrengue enquanto se preparava para entrar na avenida com a Gaviões da Fiel.

A musa da escola de samba paulistana, que tem Sabrina Sato como rainha de bateria, entrou em desespero e chegou a chorar em pleno Sambódromo do Anhembi ao perceber que sua menstruação desceu momentos antes do desfile. Na concentração, a famosa se agachou e não conseguiu segurar as lágrimas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!