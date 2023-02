Musa da Gaviões, Ana Paula Minerato chora ao passar perrengue antes de entrar na avenida

Modelo Ana Paula Minerato não segura a emoção ao se desesperar com problema íntimo durante desfile da Gaviões da Fiel

Já na manhã deste sábado, 18, a modelo Ana Paula Minerato (31) passou por um perrengue enquanto se preparava para entrar na avenida com a Gaviões da Fiel.

A musa da escola de samba paulistana, que tem Sabrina Sato como rainha de bateria, entrou em desespero e chegou a chorar em pleno Sambódromo do Anhembi ao perceber que sua menstruação desceu momentos antes do desfile.

Na concentração, a famosa se agachou e não conseguiu segurar as lágrimas. "Não esperava, acho que foi o nervoso. As meninas no banheiro me deram um OB", declarou a ex-Fazenda para a revista Quem.

A agremiação foi a última a desfilar, encerrando o primeiro dia do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo com samba-enredo sobre a intolerância religiosa, "Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos... Amém..."

Após o susto com o problema íntimo, a musa da Gaviões surgiu recuperada e sorridente na avenida com fantasia toda dourada.

Confira as fotos de Ana Paula Minerato no Anhembi:

Fotos Leo Franco/ Agnews

Em sua estreia no Carnaval de SP, Mileide Mihaile recorre ao tapa-mamilo

A influenciadora e modelo Mileide Mihaile surgiu deslumbrante para brilhar em sua estreia como Rainha de Bateria no Sambódromo do Anhembi na noite desta sexta-feira (17).

Antes de entrar na avenida, ela posou para fotos ainda nos bastidores. A musa escolheu uma fantasia coberta de pedrarias e com muito luxo. Toda com armações em metal, ela é vazada, o que obrigou a bela a escolher um tapa-mamilos para não mostrar demais.

Mileide Mihaile é rainha da Independente Tricolor, escola que abre o Carnaval de SP com o enredo "Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”, que traz uma das histórias de guerra mais lembradas no mundo, a Guerra de Troia, entre Grécia e Troia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!