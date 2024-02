Marido de Sasha Meneghel fala sobre o fim da amizade com Enzo Celulari

Marido de Sasha Meneghel, João Lucas fez um breve comentário sobre os rumores de atrito com Enzo Celulari

O cantor João Lucas, que é o marido de Sasha Meneghel, fez um breve comentário sobre os rumores de atrito com Enzo Celulari. Nos últimos tempos, eles pararam de se seguir nas redes sociais e surgiram rumores de que eles colocar um fim na amizade.

Desse modo, ele se pronunciou, mas sem entrar em detalhes. "Na vida, a gente aprende a amar e dar prioridade para as pessoas que querem nosso bem e que amam a gente também. Isso faz parte da maturidade. Vale a pena investir em amizades e em pessoas legais", disse ele à Quem.

Além disso, João Lucas falou sobre o que pensa ao ser chamado de marido da Sasha. "A sociedade tende a colocar isso como algo ruim: o marido da Sasha. O marido da Xuxa, no caso do Junno [Andrade]. Como se isso fosse algo ruim por ser uma mulher maior do que um homem. Mas acho isso incrível, admiro tanto a Sasha, ela é a pessoa mais incrível da Terra. Então, ser o marido da Sasha é motivo de muito orgulho para mim, não tenho problema nenhum com isso. Acho minha mulher f**a, ela é gigante, ela é talentosa, linda, muito esforçada e dedicada", finalizou.

Marido de Sasha fez plástica? João Lucas abre o jogo sobre seus procedimentos

Na última quarta-feira, 17, o cantor João Lucas Figueiredo, marido da modelo Sasha Meneghel, resolveu abrir o jogo em suas redes sociais e revelou todos os procedimentos estéticos que já fez. A curiosidade surgiu depois que alguns seguidores notaram mudanças em seu rosto. Sincero, o artista confirmou que passou por uma harmonização facial e uma cirurgia plástica.

Questionado pelos seguidores em uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, João resolveu detalhar seus procedimentos. O artista entregou a harmonização ao revelar que colocou preenchimento na região da mandíbula no passado: "Mas faz muito tempo, então já não tem mais", ele contou que a aplicação já se dissolveu.

O cantor ainda explicou que está com o rosto mais marcado por conta de seu processo de emagrecimento: "O que aconteceu foi que eu emagreci bastante, e acabou marcando mais. Não tenho nem uma harmonização nova. Só coisa antiga, e ácido hialur... 'ilariê'"; ele brincou com a canção da sogra, Xuxa Meneghel.

Na sequência, João contou que passou por uma cirurgia no nariz durante a infância: "Quando eu tinha 5 anos, eu quebrei o nariz. Sabe aquela brincadeira de criança que você dá a mão por baixo [das pernas], a pessoa por trás pega, levanta e você dá uma cambalhota? Eu fiz isso e escorreguei. Fui de nariz no chão e quebrei", detalhou o acidente. Confira!