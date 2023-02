Leandra Leal aposta no look com transparência e recortes para bloco de carnaval

Leandra Leal capricha na escolha do look para curtir o bloco Cordão do Bola Preta no Rio de Janeiro e investe na transparência

A atriz Leandra Leal marcou presença no desfile do bloco de carnaval Cordão do Bola Preta pelas ruas do Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 18. A artista apareceu com um look preto e branco com vários detalhes.

O modelito da estrela contou com biquíni preto e branco, macaquinho com transparência e vários recortes e ainda um adereço prateado no estilo de armadura medieval. Para completar o visual, ela colocou o batom vermelho, sombra prateada nos olhos e sua faixa de porta estandarte do bloco.

O bloco ainda contou com a presença de Paolla Oliveira, que apostou em um figurino de oncinha, e também de Emanuelle Araújo, que investiu em um modelito preto e branco com direito a luvas e um adereço no cabelo.

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra Leal aparece sem roupa em foto feita pelo namorado

A atriz Leandra Leal foi fotografada do jeitinho que veio ao mundo pelo seu namorado, o fotógrafo Guilherme Burgos. A estrela apareceu completamente sem roupas em uma foto ousada no quarto.

Na imagem, a artista apareceu se arrumando para um evento de pré-carnaval nos últimos dias e ostentou o seu corpo perfeito. A beldade foi fotografada com a maquiagem impecável e o cabelo pronto para só colocar o look. Antes de se vestir, ela foi fotografada nua pelo amado, que registrou a barriga sarada da estrela e suas curvas deslumbrantes.