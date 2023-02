É Carnaval! Paolla Oliveira desenha corpão com vestidinho coladíssimo de alcinha

Paolla Oliveira desenha corpão vai para bloco com look ousado que mostrou toda a sua beleza

A atriz Paolla Oliveira deixou os fãs impactados neste sábado, 18, ao aparecer com um look poderoso para brilhar mais um ano no Cordão do Bola Preta, um dos blocos de rua mais tradicionais do Rio de Janeiro.

Com um vestido preto e branco como manda o figurino, a musa apareceu deslumbrante a bordo da peça coladíssima ao corpo. Ela desenhou as curvas que ela ostenta aos 40 anos.

Simpática, a musa posou para fotos ao lado dos fãs. Nesta semana, ela é capa da CARAS e contou que em alguns momentos se sente inadequada. Prestes a brilhar em mais um Carnaval, ela disse que está em busca de uma vida mais leve e livre, sem julgamentos.

“A gente precisa desconstruir essa ideia careta. A gente está vivendo um momento de muita liberdade, liberdade do nosso corpo. Estou sedenta por mudanças na minha vida e não quero mais ficar cedendo aos velhos padrões. Não tem essa história de preparação para o carnaval, a gente já está preparada!”, disparou ela, no ensaio técnico da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí.

Consciente de seu papel como figura pública, Paolla quer usar a voz para desmistificar a imagem do corpo feminino. “Se eu tenho essa voz, por que não fazer uma reflexão e inspirar as pessoas. Quero estar bonita, quero estar bem no carnaval, mas tenho muito mais coisas para falar, quero questionar e quero que as pessoas se sintam questionadas”, falou a atriz, em entrevista exclusiva à CARAS.

Veja: