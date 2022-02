Giovanna Ewbank se derrete pela fantasia de Carnaval da filha, Titi: ''Um encanto''

A apresentadora Giovanna Ewbank babou na filha ao exibir a fantasia de Carnaval para a escola

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 14h19

Giovanna Ewbank (35) encantou os seus seguidores ao mostrar a fantasia de Carnaval escolhida por Titi (8) para a festinha na escola.

No perfil do Instagram, a mamãe coruja compartilhou registros da herdeira e da amiguinha com roupas inspiradas nas personagens de Dolores e Isabela da animação Encanto.

Para a folia, a filha da apresentadora e Bruno Gagliasso (39) apostou em uma calça vermelha, blusa amarela com detalhes e um laço na cabeça também vermelho, remetendo à personagem da família Madrigal.

"E baile de carnaval delas foi assim…Vocês conseguem adivinhar quem são essas personagens??? Dica: elas são um ENCANTO! Rsrs", escreveu a loira na legenda.

Os admiradores da família rasgaram elogios para a dupla: "Que demais!!!!! Esse filme é o máximo!", elogiou Thais Fersoza; "Eu fico exatamente impressionada com a beleza da Titi","A titi tá cada vez mais linda","Gente essa menina foi desenhada. Como pode ser tão perfeita assim?", dispararam os internautas.

CONFIRA A FANTASIA DE TITI