Giovanna Ewbank surpreende ao mostrar quarto dos filhos no rancho da família

A apresentadora Giovanna Ewbank dividiu cliques de cada detalhe do quarto de Titi, Bless e Zyan

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 14h33

Nesta quinta-feira, 17, Giovanna Ewbank (35) abriu as portas do rancho da família para mostrar o quarto dos três filhos, Titi (8), Bless (7) e Zyan (1).

No feed do Instagram, a apresentadora compartilhou um carrossel de fotos exibindo os detalhes do cômodo e arrancou elogios dos seguidores pelo bom gosto.

O quarto conta com camas suspensas e bicamas com roupas estampadas e decorações coloridas.

"Antes e depois no quartinho das crianças no @ranchodmontanha. Vcs sabem que não é de hoje o amor dessa família aqui por arquitetura e decoração neh? E nós temos parceiros que nos acompanham sempre em todos os momentos…chegada da Títi, chegada do Bless, chegada do ZYAN, e agora chegou a hora de realizar o sonho que era o nosso RANCHO DA MONTANHA! E claro que elas tinham que estar conosco nessa tbm! ", escreveu ela na legenda.

Os admiradores da família foram só elogios: "Sonho de consumo!", "Que projeto maravilhoso", "Aquela vista da janela que paraíso", "Não sou criança, mas queria esse quarto, que perfeição".

CONFIRA O QUARTO DE TITI, BLESS E ZYAN