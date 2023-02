Filho de Thaila Ayala e Renato Góes esbanja fofura ao surgir fantasiado em festa de Carnaval

À espera de Tereza, atriz Thaila Ayala publica vídeo de festa de Carnaval ao lado do marido, Renato Góes, e do primogênito, Francisco

Os papais Thaila Ayala (36) e Renato Góes (36) já estão no clima de Carnaval e entraram na folia com o filho, Francisco, de pouco mais de um aninho!

Nas redes sociais, neste sábado, 11, a mamãe coruja, que está grávida de uma menininha, que vai se chamar Tereza, encheu seu feed de amor ao compartilhar o momento de folia em família.

Nas imagens, a famosa aparece se divertindo ao lado do bebê curtem folia com o maridão, protagonista da novela das sete da TV Globo, Mar do Sertão, e com o primogênito, que esbanjou fofura ao surgir fantasiado de Buzz Lightyear, da animação infantil Toy Story.

"Minha folia todinha! Nota-se que os pais aproveitaram mais que o filho", brincou Ayala ao legendar a publicação, recebendo chuva de elogios dos seguidores nos comentários.

"A melhor folia do mundo", celebrou Renato. "Que lindezaaaaa", "Que família mais linda", "Eu amo demais essa energia", "Ele tá lindo de Buzz", "Ahh somos apaixonadas por essa família!", "Tertulinho com uma família linda dessa, aperreando Candoca", "Ai, que fofuraaaa", babaram os admiradores.

Na sexta-feira, 10, Thaila prestou uma homenagem para a amiga de longa data, que conheceu na época de Malhação, em 2007, e madrinha de seu filho, a também atriz Fiorella Mattheis, que completou 35 anos.

Completamente nua, Thaila Ayala exibe barrigão em ensaio

Linda! Prestes a completar oito meses de gestação, Thaila Ayala está aproveitando para registrar cada minuto especial dessa nova fase.

Tanto que, ela deixou o barrigão à mostra ao posar nua para um ensaio fotográfico que fez em meio à natureza, e como não poderia ser diferente, a artista fez questão de compartilhar os belos registros com os seguidores em sua conta oficial no Instagram, na quarta-feira, 08. Na sequência de imagens, Thaila Ayala, surgiu completamente nua, segurando o primogênito, Francisco, em seus braços. "Há Natureza!", escreveu a artista na legenda

