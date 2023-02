Completamente nua, Thaila Ayala exibe o barrigão em meio a natureza: “Perfeição!”

Prestes a completar oito meses, a atriz Thaila Ayala chocou seguidores ao surgir sem nenhuma roupa durante ensaio ensaio de gestante

Linda! Prestes a completar oito meses de gestação, Thaila Ayala (36) está aproveitando para registrar cada minuto especial dessa nova fase.

Tanto que, ela deixou o barrigão à mostra ao posar nua para um ensaio fotográfico que fez em meio à natureza, e como não poderia ser diferente, a artista fez questão de compartilhar os belos registros com os seguidores em sua conta oficial no Instagram, nesta quarta-feira, 08.

Na sequência de imagens, Thaila Ayala, surgiu completamente nua, segurando o primogênito, Francisco, de pouco mais de ano, em seus braços."Há Natureza!", escreveu a artista na legenda, que espera por Tereza, sua segunda herdeira, do casamento com o ator Renato Goes (36).

Para evidenciar a barriga de sete meses de gestação, a estrela posou de lado, e não se intimidou ao revelar as silhuetas de sua intimidade.

Os internautas ficaram admirados com a beleza da mamãe nos registros artísticos. "Linda demais", disse Gabriela Prioli. "Perfeição de DEUS", comentou Sophie Charlotte. "Como eu sou um homem de sorte. Que familia liiindaaaaa", escreveu o maridão. "Apaixonada nessas fotos", falou uma fã

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAILA AYALA:

Fofura!

Ainda nas últimas semanas, a mamãe coruja Thaila Ayala surgiu toda apaixonada nas redes sociais ao compartilhar uma nova foto com o herdeiro, Francisco.

Em sua conta no Instagram, a atriz encantou os internautas ao exibir uma série de cliques do pequeno sorrindo .

Nos registros, o primogênito da famosa com Renato Góes surgiu em vários momentos se divertindo e roubou a cena ao exibir o garotinho sorrindo.