Grávida, Fiorella Mattheis faz aniversário e ganha homenagem de Thaila Ayala: ''Minha amiga, irmã, comadre''

À espera de seu segundo bebê, Thaila Ayala faz linda declaração para a amiga Fiorella Mattheis, que também está grávida

Nas redes sociais, Thaila Ayala (36) fez uma publicação em homenagem à amiga de longa data Fiorella Mattheis, que completou mais um ano de vida!

Em seu aniversário de 35 anos de idade, na sexta-feira, 10, Fiorella, que está esperando seu primeiro bebê com Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, ganhou uma declaração mais que especial da esposa do ator Renato Góes (36) e mãe do pequeno Francisco, de um aninho, e de Tereza, que ainda está na barriga.

"Hoje é o dia da mais generosa, amorosa, dedicada, leal, deusa das nossas vidas @fiorellamattheis minha amiga, irmã, comadre, eu agradeço a Deus sua vida TODOS OS DIAS, agradeço mais ainda de te ter na minha vida!", iniciou Thaila.

"Eu já sei que esse seu novo ano será o mais especial da sua vida e aqui é pura alegria de poder compartilhar mais esse momento com você! Você merece o mundo minha amiga! Te amo", declarou ainda.

Vale lembrar que Thaila e Fiorella se conheceram durante a época de Malhação, quando contracenaram na TV Globo, em 2007. A loira é madrinha do primogênito de Thaila e Renato.

Confira a homenagem de Thaila Ayala para a amiga Fiorella Mattheis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Completamente nua, Thaila Ayala exibe barrigão em meio à natureza

Linda! Prestes a completar oito meses de gestação, Thaila Ayala está aproveitando para registrar cada minuto especial dessa nova fase.

Tanto que, ela deixou o barrigão à mostra ao posar nua para um ensaio fotográfico que fez em meio à natureza, e como não poderia ser diferente, a artista fez questão de compartilhar os belos registros com os seguidores em sua conta oficial no Instagram, na quarta-feira, 08.

Na sequência de imagens, Thaila Ayala, surgiu completamente nua, segurando o primogênito, Francisco, de pouco mais de ano, em seus braços. "Há Natureza!", escreveu a artista na legenda, que espera por Tereza, sua segunda herdeira, do casamento com o ator Renato Goes.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!