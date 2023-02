Fernanda Souza passa o sábado de carnaval em família e mostra a diversão na web

Longe da folia tradicional do carnaval, Fernanda Souza se diverte no jardim da casa da família e brinca: 'Acharam que eu não ia deslizar meu corpinho nesse carnaval?'

A atriz e apresentadora Fernanda Souza aproveitou o seu sábado de carnaval longe da folia tradicional, mas também se divertiu bastante! Neste final de semana, ela registrou os momentos de alegria ao lado de sua família.

A estrela contou que comprou um brinquedo para escorregar na grama em dias de sol e passou o dia se divertindo com a sobrinha, a mãe e a irmã. Inclusive, ela exibiu um vídeo de sua performance no brinquedo na área externa da casa da família. “E vocês acharam que eu não ia deslizar meu corpinho nesse carnaval?”, brincou na legenda.

Além disso, Fernanda também registrou uma foto de quando foi se refrescar na piscina com a sobrinha.

Fernanda Souza conta como é a sua rotina

Há alguns meses, Fernanda Souza revelou como é a sua rotina em um dia comum e citou a namorada, Duda Porto. “Acordo todos os dias às 6h. Sou muito matinal, gosto de acordar cedo. Tem vezes que levanto às 5h30 para ver o sol nascer, mas não é rotina. Geralmente, desperto por volta das 7h. Não porque sou animadona, mas porque durmo cedo. Agradeço a noite de sono agradável e pelo dia que vai ser incrível”, disse ela à revista Harper's Bazaar.

Então, ela completou sobre a nova fase de sua vida. “Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda. Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com a minha família e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar para dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é”, contou.