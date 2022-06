Fernanda Souza fala sobre a nova fase de sua vida: 'Descoberta de um novo amor'

Fernanda Souza cita a namorada, Duda Porto, ao contar sobre sua rotina e o autoconhecimento após período sabático

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 09h33

A apresentadora e atriz Fernanda Souza contou sobre a sua rotina no dia a dia e a sua fase de autoconhecimento. Em conversa com a revista Harper's Bazaar, ela comentou sobre o seu namoro com Eduarda Porto ao falar das vantagens do período sabático em sua vida.

A estrela contou que seu dia começa cedo e, em alguns dias, termina na casa da namorada. “Acordo todos os dias às 6h. Sou muito matinal, gosto de acordar cedo. Tem vezes que levanto às 5h30 para ver o sol nascer, mas não é rotina. Geralmente, desperto por volta das 7h. Não porque sou animadona, mas porque durmo cedo. Agradeço a noite de sono agradável e pelo dia que vai ser incrível”, disse ela à publicação.

Então, ela completou sobre a nova fase de sua vida, que inclui a namorada. “Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda. Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com a minha família e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar para dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é”, contou.

Fernanda e Duda vivem um romance longe dos holofotes. Recentemente, elas fizeram uma rara aparição juntas na festa de aniversário do apresentador Bruno De Luca. As duas posaram abraçadas na celebração.

Foto de Fernanda Souza com a namorada na festa de Bruno De Luca: