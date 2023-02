De fio-dental, Pabllo Vittar exibe as tatuagens nas pernas em trio elétrico

Pabllo Vittar escolhe body cavadíssimo para agitar um trio elétrico em Salvador no carnaval de 2023

A cantora e drag queen Pabllo Vittar (29) caprichou na escolha do look para agitar o seu trio elétrico nas ruas de Salvador, na Bahia, nesta sexta-feira, 17. Ela apareceu com um look em homenagem à personagem Vampira da saga X-Men.

A estrela apostou em um body preto azul cavadíssimo e estilo fio-dental, que deixou à mostra as pernas musculosas dela e também suas várias tatuagens. Para completar o visual, ela apostou em uma peruca com mechas loiras e botas de cano alto.

Nas redes sociais, ela mostrou um ensaio fotográfico com seu look poderoso e foi muito elogiada pelos fãs. “Que perfeição”, disse um seguidor. “Sempre maravilhosa”, afirmou outro. “Deusa”, comentou mais um.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Pabllo Vittar relembra surpresa no Caldeirão com Huck

Ao PocCast, a musa pop Pabllo Vittar contou que não suporta surpresas:“Eu detesto essas coisas, sabe? Do Caldeirão vocês lembram? Gente, eu amei. Longe de mim, eu amei a homenagem, mas eu não estava preparada. Eu fui lá pra cantar, estava lançando 'Ama, Sofre Chora, o Batidão Tropical' no talo, já linda de quenguinha. E me falaram ‘não, precisa ir para o palco desmontada’. E eu ‘desmontada?’”, relembrou com bom-humor.

Ela contou que embora tenha realmente se emocionado, não gosta de demonstrar esse tipo de emoçao em público, ainda mais de surpresa. “Eu odeio chorar, eu sou muito feia chorando. Bicha, para quê? Todo mundo vai me ver chorar. Eu gostei da homenagem, óbvio, mas sério, coração foi a mil, do nada. Tem gente que acha que a gente sabe, tá? Que vai acontecer”, declarou.