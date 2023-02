Pabllo Vittar confessa que odeia surpresas e relembra a do Caldeirão

Cantora Pabllo Vittar disse que não gosta de ser surpreendida pois se acha feia chorando

A cantora Pabllo Vittar foi sincerona ao relembrar uma participação no Caldeirão. Isso porque, de surpresa, ela foi levada para uma casa montada, pela equipe do programa, exatamente como a de seu passado

Ao PocCast, a musa pop contou que não suporta surpresas: “Eu detesto essas coisas, sabe? Do Caldeirão vocês lembram? Gente, eu amei. Longe de mim, eu amei a homenagem, mas eu não estava preparada. Eu fui lá pra cantar, estava lançando 'Ama, Sofre Chora, o Batidão Tropical' no talo, já linda de quenguinha. E me falaram ‘não, precisa ir para o palco desmontada’. E eu ‘desmontada?’”, relembrou com bom-humor.

Ela contou que embora tenha realmente se emocionado, não gosta de demonstrar esse tipo de emoçao em público, ainda mais de surpresa.

“Eu odeio chorar, eu sou muito feia chorando. Bicha, para quê? Todo mundo vai me ver chorar. Eu gostei da homenagem, óbvio, mas sério, coração foi a mil, do nada. Tem gente que acha que a gente sabe, tá? Que vai acontecer”, declarou.

Relembre o programa: