De biquíni, Taís Araujo aproveita Carnaval romântico com Lázaro Ramos e encanta a web

Taís Araujo e Lázaro Ramos decidem passar o feriado do Carnaval descansando juntinhos à beira da piscina

Redação Publicado em 01/03/2022, às 09h33

Na última segunda-feira, 28, Taís Araujo (43) revelou aos fãs como tem passado seu feriado de Carnaval em casa, longe da folia.

Com mais um ano de comemorações adiadas por conta da covid-19, a atriz decidiu aproveitar a folguinha com muito romance ao lado do marido, Lázaro Ramos (43).

De biquíni, a artista posou para foto dando um beijo no amado enquanto ambos seguravam um copo de caipirinha para refrescar.

“Meu Carnaval todinho”, escreveu a jurada do The Masked Singer Brasil na legenda do post em que aparece de biquíni, renovando o bronzeado à beira da piscina de sua mansão.

Nos comentários, os fãs foram só elogios. “Casal inspiração”, afirmou um. “Amo vocês demais”, declarou outro. “Isso que é Carnaval bom”, disse mais um.