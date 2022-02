Taís Araújo surge poderosa de Cleópatra para o novo episódio de The Masked Singer Brasil

Pronta para o Carnaval, Taís Araújo esbanjou beleza ao mostrar seu visual de Cleópatra que vai usar no The Masked Singer deste domingo

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 12h28

Neste domingo, 27, Taís Araújo (43) mostrou seu visual de Cleópatra para o novo episódio de The Masked Singer Brasil.

Pronta para o Carnaval, a atriz postou em seu Instagram o visual poderoso e anunciou na legenda do post: "Hoje é a festa é lá no The Masked Singer Brasil".

Os fãs da jurada do programa da TV Globo adoraram o look! "uau que linda Taii", comentou um seguidor. E outro fã elogiou: "Toda esculpida na beleza".

No sábado, 26, a esposa de Lázaro Ramos (43) postou um vídeo mostrando os bastidores e preparativos do seu visual para o Carnaval do The Masked Singer.

Confira aqui Taís Araújo de Cleópatra!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)