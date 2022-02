Taís Araujo relembra suas grandes personagens da TV e do cinema: ''Vivi muitas vidas''

Cheia de nostalgia, Taís Araujo resgata cenas de personagens icônicas da carreira e ganha elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 14h32

Nesta quinta-feira, 3, Taís Araujo (43) aproveitou o clima de nostalgia nas redes sociais para relembrar suas personagens que marcaram a carreira.

Com uma brincadeira que viralizou na web, a atriz resgatou cenas de novelas e filmes dos quais tem maior referência, desde Xica da Silva (1997) até Cheias de Charme (2012) e Amor de Mãe (2019).

“Me chamo Taís, mas já me chamei por vários nomes, vivi muitas vidas e me inspirei em muita gente”, escreveu ela na legenda do post. A artista inclusive já interpretou grandes nomes como os de Marielle Franco (1979-2018) e Elza Soares (1937-2022).

Pelos comentários, os fãs fizeram chover elogios. “Poderosíssima”, disse um. “É difícil escolher uma preferida”, declarou outro. “Lenda da televisão”, afirmou mais um.

Atualmente, Taís Araujo participa da bancada de jurados da segunda temporada de The Masked Singer Brasil, apresentado por Ivete Sangalo (49).