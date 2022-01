Taís Araújo aposta em superprodução e rouba a cena com a beleza: "A Barbie tá diferente"

A atriz Taís Araújo compartilhou detalhes da produção para o programa 'The Masked Singer'

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 08h26

Neste domingo, 30, foi dia de The Masked Singer, e a atriz e jurada, Taís Araújo (43), surpreendeu os espectadores mais uma vez ao exibir estilo e elegância.

Taís apostou em superprodução para o programa, um vestido da grife Dolce & Gabbana e uma make poderosa para a ocasião.

Em seu perfil no Instagram, Tais compartilhou os detalhes da produção e chamou atenção com a beleza: "A Barbie tá diferente", escreveu na legenda.

E claro, amigos e fãs rasgaram elogios para a atriz: "AMOOO", escreveu Iza (31), seguida por Maisa (20) "Deusa", comentou.

Recentemente, quem também chamou atenção com o look escolhido para o The Masked Singer, foi a cantora Ivete Sangalo (49), que apostou em um conjunto de alfaiataria para a estreia.

Nesta semana, Taís Araújo surgiu usando o figurino de Penha, da novela 'Cheias de Charme' e impressionou a web.

Taís Araújo aposta em superprodução e rouba a cena com a beleza:

