Taís Araújo posta foto com figurino de 'empreguetes': ''10 anos depois''

Taís Araújo surgiu usando o figurino de Penha, da novela 'Cheias de Chame', que foi ao ar em 2012

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 19h28

Taís Araújo(43) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao surgir usando o figurino de Penha, sua personagem na novela Cheias de Charme, exibida na TV Globo em 2012.

Ao compartilhar a imagem em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 23, a atriz revelou que o figurino de 'Empreguete' é um spoiler para os futuros episódios do The Masked Singer BR, em que ela é uma das juradas.

"Passando aqui pra dar um spoiler e sair correndo: Vai ter Penha em The Masked Singer Brasil, sim! E não é que eu coube no figurino das empreguetes 10 anos depois? Pronto, já falei demais!", disse a atriz na legenda.

Taís ainda relembrou algumas fotos ao lado das outras empreguetes: Isabelle Drumond (27) e Leandra Leal (39). "Arrasta pro lado pra matar um pouco a saudade comigo e assista The Masked Singer, todo domingo, 15h45. Fuiii", completou ela.

Confira as fotos de Taís Araújo usando o figurino de Penha: