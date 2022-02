Lázaro Ramos publica sequência de cliques românticos com Taís Araujo: ''O maior casal do Brasil''

O ator Lázaro Ramos dividiu lindos cliques com a esposa, Taís Araujo, em Portugal e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 11h54

Lázaro Ramos (43) compartilhou com os seus seguidores uma sequência de cliques com a esposa, Taís Araujo (43), e impressionou com tamanha beleza.

O casal foi fotografado durante a viagem para Portugal, onde comemoraram o aniversário de casamento, e garantiram registros impecáveis.

"Olha que maravilhoso, você está distraído e recebe essa surpresa boa! Essas fotos foram tiradas quando @taisdeverdade e eu estávamos em Portugal de férias e fomos apresentados a Antonio Homem Cardoso, fotógrafo, que tem anos e já fotografou desde cantores, atrizes, lugares e até membros da monarquia portuguesa, e nos ofereceu esse lindo presente de aniversário de casamento. Me senti um reizinho rsrsrs. Valeu Totônio!", escreveu ele na legenda da publicação.

Nas imagens, os pombinhos trocam muito carinho diante de uma paisagem verde.

"Se vcs são lindos, véi!!! Tem erro não", disse uma internauta; "Vcs são lindos e iluminados demais, amo e admiro desde criancinha", declarou outra; "Casalzão lindo demais", disparou uma terceira.

CONFIRA OS CLIQUES DE LÁZARO RAMOS E TAÍS ARAUJO