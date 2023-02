Claudia Leitte conta as novidades para o carnaval: "Vocês vão ver"

Claudia Leitte revelou detalhes sobre o que está planejando para o carnaval deste ano

Em ritmo de Carnaval, Claudia Leitte (42) contou todas as novidades que está preparando para a folia em 2023.

A cantora falou de seu novo EP, “REAL VERSO - Lado A”, que chegou em todas as plataformas digitais na sexta-feira, 10.

Com parcerias especiais de Saulo (45), Mari Fernandez (21) e Ivete Sangalo (50), Claudia Leitte apresenta suas novas apostas musicais com o total de sete canções.

“A música da Bahia é algo tão necessário para nossa cultura, música da Bahia é alegria. O axé está sempre fazendo o seu papel, que para mim é importantíssimo”, disse ela ao gshow.

REAL VERSO também é o guia para os desfiles que a cantora fará na Bahia nos dias da festa.

“O conceito trata das possibilidades de você se abrir para novas oportunidades, mas sendo você, vivendo, de fato, o momento presente com intensidade. Subo no trio para viver aquilo. Estou há 20 anos na estrada. Quando me olho, vejo que a minha melhor versão é quando estou para entregar tudo ali”, garante.

Claudia ainda entregou um pouco de como será vista em cima do trio.

“Meus figurinos vocês vão ver, a cada dia, a força de cada sentido. Vou me vestir, a cada dia, exaltando os cinco sentidos. E também vou falar da intuição, essa conexão da cabeça e coração”, afirmou.

Claudia Leitte explica a presença de abajur polêmico em sua casa

Claudia Leitte ficou surpresa ao ver a repercussão da foto de um abajur que tem em sua casa, em formato de arma.

Rapidamente, ela veio à público para explicar a história do item de decoração. A estrela revelou que não teve uma intenção política ao mostrar o objeto e que o abajur foi presente que ganhou há muito tempo.