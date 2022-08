Claudia Leitte exibe corpão escultural ao usar look mínimo, todo brilhante: ''Coisa linda!''

Claudia Leitte deixou seus seguidores babando ao exibir um corpão usando um look mínimo com vários brilhantes

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 18h01

Nesta sexta-feira, 26, Claudia Leitte (42) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look especial que escolheu para fazer um show em Portugal. A loira publicou um vídeo onde aparece deslumbrante, exibindo o seu corpão escultural, usando um vestido mínimo super estiloso e cheio de brilhantes.

No registro, ela aprece dando um giro, enquanto exibia toda sua beleza, enquanto combinava seu look com uma maquiagem arrasadora e um salto alto bem fininho. Ela ainda esbanjou alegria por fazer mais um show internacional, ao exibir o seu sorrisão.

Na legenda, a cantora escreveu: "Portugal, eu tô falando sério! Muito amor por vocês. Estou pronta e feliz! Ps. Israel Valentim sabe desenhar no meu corpo!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa linda!", disse um. "Belíssima!", falou outro. "Maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Confira o look mínimo, super brilhante, que Claudia Leitte escolheu para fazer um show em Portugal:

