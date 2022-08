Filha de Claudia Leitte encanta ao surgir em vídeo raro com a cantora

Em vídeo feito pelo pai, filha de Claudia Leitte esbanjou amor ao fazer muito carinho na cantora

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 07h33

A filha de Claudia Leitte (42), Bela Pedreira (3), encantou ao protagonizar um vídeo cheio de amor com a mãe. Nesta quarta-feira, 17, a cantora mostrou o registro fofíssimo em sua rede social e deixou os fãs babando.

Flagrada pelo marido, Márcio Pedreira, Claudia Leitte apareceu no registro se conectando com a herdeira e recebendo muito carinho da pequena.

"Meu marido me mandou o vídeo há pouco e eu fiquei tão feliz assistindo, que não achei justo guardar só pra mim!", contou a famosa sobre espalhar o amor para todos.

Nos comentários, os internautas se derreteram com a dupla tão ligada. "Que lindo ver esse amor assim!", escreveu Sheila Mello (44). "Aff, que lindeza...", falou Sandy (39).

Além de Bela Pedreira, Claudia Leitte tem dois meninos com Márcio Pedreira, Davi Pedreira, de 13 anos, e Rafael Pedreira, de 10 anos.

Inclusive, nos últimos dias, a famosa comemorou o aniversário do herdeiro do meio. "Meu amor tá crescendo tão rápido! Rafa fez 10 anos hoje! Graças a Deus! Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus!", disse ela na publicação em sua rede social.

Claudia Leitte renova o visual ruivo e surpreende com o resultado

Nos últimos dias, a cantora Claudia Leitte resolveu dar uma iluminada em seus cabelos ruivos. Em um vídeo no salão, a artista apareceu passando por uma transformação e surpreendeu com o resultado. No registro, a famosa surgiu deslumbrante e arrancou elogios dos seguidores.

"Eu quis iluminar meu ruivo e ele adora me alisar! Ficou lindo esse #RoseGold, né? Eu amo me cuidar e me permitir mudar!", disse ela na legenda do vídeo.

Nos comentários, os fãs logo deram sua opinião sobre a mudança. "Ficou linda de morrer", falaram os fãs. "Meu deus, ela tá quase loira de novo", torceram outros para ela voltara ser loira como era há anos.

