Só de blusa, Sheila Mello esbanja beleza em ensaio e impressiona: ''Maravilhosa''

A dançarina Sheila Mello (44) ostentou toda sua beleza em novos cliques compartilhados em sua rede social nesta terça-feira, 16. Feitos em um ensaio com um toque caseiro, os registros renderem vários elogios para a loira.

Usando apenas uma blusa de frio, Sheila Mello ostentou suas pernas enquanto segurava uma xícara em uma sala. Na legenda da publicação, ela aproveitou para interagir com os seguidores.

"3 verdades e 1 mentira sobre mim: 1- Tenho 1,69cm de altura; 2- Na infância eu era super tímida para conversar com as pessoas; 3- Tenho muita vontade de paraquedas; 4- A dança sempre foi meu superpoder contra a timidez. E aí, qual a mentira?", perguntou aos internautas.

Nos comentários, a famosa logo recebeu várias respostas em forma de elogios. "Uau! Maravilhosa", exclamaram. "Simplesmente linda", disseram outros.

Recentemente, Sheila Mello arrancou mais elogios ao compartilhar outro clique de ensaio. Na ocasião, ela posou com um vestido aberto nos seios e surgiu arrasadora segurando uma taça de champanhe.

Ela cresceu! Filha de Sheila Mello aparece enorme em foto e impressiona

Nas últimas semanas, Sheila Mello compartilhou uma foto ao lado da herdeira, Brenda Scherer, de nove anos. A herdeira, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer (47) impressionou ao aparecer enorme ao lado dela.

"Posso ser uma mãe babona e dizer que tenho a filha mais linda do mundo?!”, disse a ex-dançarina do É o Tchan ao aparecer coladinha com a garota usando look de frio.

