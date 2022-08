Claudia Leitte ilumina cabelo ruivo e mostra resultado: ''Ficou linda de morrer''

Cantora Claudia Leitte mostrou transformação de seus cabelos ruivos mais iluminados e impressionou com resultado

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 07h38

A cantora Claudia Leitte (42) resolveu mudar o visual e impressionou com o resultado. Nesta quinta-feira, 11, a artista compartilhou um vídeo fazendo a transformação em um salão de beleza e surpreendeu ao mostrar como ficaram os fios mais claros.

Ruiva há um tempo, a famosa decidiu clarear as madeixas e fez umas luzes modernas. No registro, Claudia Leitte exibiu um pouco do processo e como ficou seu novo visual.

"Eu quis iluminar meu ruivo e ele adora me alisar! Ficou lindo esse #RoseGold, né? Eu amo me cuidar e me permitir mudar!", disse ela na legenda do vídeo.

Nos comentários, os internautas logo deram sua opinião sobre a mudança. "Ficou linda de morrer", falaram os fãs. "Meu deus, ela tá quase loira de novo", torceram outros para ela voltara ser loira como era há anos.

Após adotar o visual ruivo, Claudia Leitte impressionou ao surgir magérrima usando um vestido todo recortado. Usando a peça com aberturas, a famosa revelou sua barriga seca e arrancou elogios dos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Claudia Leitte aparece vestida de bombom?

Sempre estilosa, Claudia Leitte surpreendeu recentemente ao apostar em um look todo marrom. Além da cor lembrar um chocolate, a saia da combinação tinha um volume parecido com um bombom. A cantora não perdeu a oportunidade e brincou com a situação.

"Vestida de bombom de chocolate (ao leitte!) pra gente se emocionar com o #TheVoiceBrasil que começa AGORA! Bora!", disse ela na ocasião.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!