Claudia Leitte celebra aniversário do filho, Rafael: "Tá crescendo tão rápido"

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 19h26

Claudia Leitte (42) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho. Nesta segunda-feira, 15, Rafael completou 10 anos de vida e ganhou uma homenagem especial da mamãe.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de três fotos do aniversariante e se declarou para ele.

"Meu amor tá crescendo tão rápido! Rafa fez 10 anos hoje! Graças a Deus! Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus!", disse a artista na legenda da publicação.

Os fãs de Claudia Leitte deixaram mensagens de felicitações para Rafael. "Ele tá tão lindo. Parabéns, Rafa", disse uma seguidora. "Feliz vida, Rafa. Que Deus te abençoe infinitamente", escreveu outra. "Feliz aniversário, Rafa. Muita saúde e felicidades. Que Deus te abençoe", desejou uma fã.

A cantora é casada com o empresário Márcio Pedreira, e além de Rafael, eles também são pais de Davi (13) e de Bela (2).

Confira a homenagem de Claudia Leitte para o filho:

Novo visual

Claudia Leitte resolveu mudar o visual e impressionou com o resultado. A cantora compartilhou um vídeo fazendo a transformação em um salão de beleza e surpreendeu ao mostrar como ficaram os fios mais claros. Ruiva há um tempo, a famosa decidiu clarear as madeixas e fez umas luzes modernas. No registro, a artista exibiu um pouco do processo e como ficou seu novo visual.

