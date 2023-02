Cintia Dicker dorme agarradinha com a filha após curtir Carnaval

Cintia Dicker saiu sem a filha, a pequena Aurora, pela primeira vez para aproveitar a Sapucaí

Mamãe coruja! Cintia Dicker (36) aproveitou a folia na Sapucaí durante esse Carnaval, mas provou que não existe nada melhor do que voltar para casa. Na noite da última segunda-feira, 20, a ruiva publicou um stories dormindo ao lado de sua herdeira, a pequena Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34), após voltar da noitada no Rio de Janeiro.

Mais cedo, Cintia compartilhou alguns registros de sua primeira folia depois de ser mãe. A ruiva ousou no look ao combinar seu abadá com uma meia calça arrastão, além de eleger calcinha e sutiã pretos, que ficaram evidentes com a transparência. A modelo exibiu a boa forma apenas dois meses após ter dado à luz à Aurora.

Em seus stories, a modelo, que ainda não tinha saído de casa sem a pequena, publicou um boomerang dando um cheirinho em Aurora e se derreteu pela primogênita: “No melhor lugar e cheiro do mundo. Boa noite”, escreveu a mãe de primeira viagem que já estava morrendo de saudades da recém-nascida.

Cintia Dicker dorme com Aurora - Reprodução/Instagram

Aurora, que veio ao mundo em dezembro do ano passado, foi diagnosticada com gastrosquise, condição que ocorre quando a criança nasce com o intestino para fora do corpo. Assim que nasceu, a pequena Aurora já passou por duas cirurgias e agora é paparicada pelos pais em casa.

Cintia Dicker eleva a temperatura ao exibir marquinha de bronzeado

No começo do mês, Cintia Dicker deixou seus seguidores babando ao surgir nos stories usando um biquíni fininho para exibir o bronzeado. A boa forma chamou a atenção de seus admiradores, já que a ruiva deu à luz a Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby há menos de dois meses.

No registro, a modelo chega a jogar o corpo de ladinho e puxar o biquíni ao máximo para ostentar a marquinha de sol de todos os ângulos.