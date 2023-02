De biquíni fininho, Cintia Dicker eleva a temperatura ao exibir marquinha de bronzeado

Menos de 2 meses após dar à luz à Aurora, Cintia Dicker ostentou o corpaço nas redes sociais

Cintia Dicker (36) deixou seus seguidores babando na tarde desta segunda-feira, 03. A modelo surgiu nos stories usando um biquíni fininho para exibir o bronzeado e a boa-forma chamou a atenção de seus admiradores. No clique, a modelo chega a jogar o corpo de ladinho e puxar o biquíni ao máximo para ostentar a marquinha de sol de todos os ângulos.

A ruiva deu à luz a pequena Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34) há menos de dois meses. O shape da modelo deixou os seguidores boquiabertos, já que ela conquistou o corpaço em pouco tempo após exibir o barrigão de sua primeira gestação.

Cintia Dicker exibe marquinha de biquíni - Reprodução/Instagram

De biquíni, Cintia Dicker mostra marquinha de bronzeado - Reprodução/Instagram

Assim que chegou ao mundo em dezembro do ano passado, a recém-nascida precisou passar por duas cirurgias, pois foi diagnosticada com gastrosquise, condição que ocorre quando a criança nasce com o intestino para fora do corpo e deve ser operada para o fechamento do abdômen. A pequena teve alta no dia 10 de janeiro e desde então, Cintia e Pedro curtem a rotina com a herdeira em casa.

Filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby ganha homenagem: ''Vai ficar marcada também''

Na manhã do último sábado, 11, Pedro Scooby decidiu revelar uma homenagem que fez para a sua filha caçula, fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker. O pai babão revelou que o amor por Aurora ficará marcado na pele, enquanto se preparava para tatuar o nome da pequena.

"Hoje vai ser a Aurora que vai ficar marcada também", disse Scooby, que também mostrou Cintia ninando a bebê. Além da recém-nascida, o surfista também tem o nome de seus outros filhos tatuados. Ele é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, de sua relação com a atriz Luana Piovani (46), de chegou ao fim em março de 2019.