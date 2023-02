Bruna Marquezine surpreende ao surgir de calça jeans de cintura baixa no carnaval

Bruna Marquezine aposta em calça jeans de cintura baixa e top mínimo para curtir mais um trio elétrico em Salvador

A atriz Bruna Marquezine (27) se jogou em mais uma noite de folia em Salvador, na Bahia. Neste sábado, 18, ela foi curtir o trio elétrico do Major Lazer e surgiu com um look inusitado. Isso porque a estrela escolheu calça jeans para pular carnaval.

Marquezine chegou ao local do evento usando calça jeans de cintura baixa. Para completar o visual, ela colocou um top preto mínimo e um acessório espelhado no tronco. O modelito deixou em evidência o corpo sequinho da musa e sua barriga sarada.

Na noite de sexta-feira, 17, Bruna Marquezine acompanhou o trio elétrico da cantora Anitta e apareceu com um vestido de grife. Ela apostou em um vestido azul com transparência e a estampa do personagem Bob Esponja. O vestido é da grife italiana GCDS e é avaliado em cerca de R$ 8.500.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Deus Salve o Rei, de 2018. Depois disso, ela atuou na série Maldivas, da Netflix, e também no filme internacional Besouro Azul, que ainda não foi lançado.

Fotos: Dilson Silva e Wesley Costa / AgNews

Bruna Marquezine é fotografada com os pais e a irmã

A atriz Bruna Marquezine foi fotografada durante um passeio em família há pouco tempo no Rio de Janeiro. A estrela foi vista ao lado dos pais, Telmo e Neide, e também da irmã, Luana, em um shopping no Rio de Janeiro . Para a ocasião, a artista surgiu com um look despojado, composto por calça soltinha e top justo, que deixou uma parte da barriga dela à mostra.

Vale lembrar que Bruna Marquezine brilhou durante a edição de 2022 da CCXP em São Paulo. Protagonista feminina do filme 'Besouro Azul', da DC Comics, ela dividiu o palco do evento com o ator Xolo Maridueña, que é o protagonista masculino do longa, para contar sobre o projeto para os fãs. A previsão de lançamento do filme é para 2023.

Foto: Victor Chapetta - Agnews