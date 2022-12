Bruna Marquezine e Xolo Maridueña roubam a cena em evento

Protagonistas do filme Besouro Azul, Bruna Marquezine e Xolo Maridueña mostram sintonia em participação na CCXP

A atriz Bruna Marquezine e o ator Xolo Maridueña encantaram os fãs durante um painel no evento CCXP – Comic Con Experience – em São Paulo nesta sábado, 3. Os dois mostraram sintonia e descontração durante o momento de interação com os fãs em cima do palco.

Bruna exibiu toda a sua beleza ao surgir radiante em um vestido azul brilhante. Por sua vez, Xolo apostou em um look básico e em tons claros.

Os dois são os protagonistas do filme 'Besouro Azul', que foi gravado nos Estados Unidos. Desde a época das gravações, eles construíram uma forte amizade. Tanto que, assim que acabaram as gravações, Xolo veio ao Brasil com Bruna e os dois são vistos juntos com frequência. Inclusive, eles já foram apontados como um suposto casal, mas nunca confirmaram ou negaram os rumores.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Bruna Marquezine foi morar na casa de Xuxa, diz colunista:

A atriz Bruna Marquezine está morando temporariamente em um local diferente! De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, a estrela está vivendo na casa da apresentadora Xuxa Meneghel (59). A mudança aconteceu após ela vender a sua mansão no Rio de Janeiro para o cantor Michel Teló (41) e a esposa, a atriz Thais Fersoza (38). Assim, ela precisou se mudar e ainda não adquiriu um novo imóvel. Enquanto isso, Bruna está morando temporariamente no quarto que foi da amiga Sasha Meneghel (24) na mansão de Xuxa. O colunista revelou que a novidade foi contada pela atriz durante entrevista ao Quem Pode, Pod.