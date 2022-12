Bruna Marquezine faz rara aparição com os pais e a irmã em passeio no Rio de Janeiro

Bruna Marquezine aproveita o domingo para curtir um passeio em família com os pais e a irmã no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine (27) aproveitou a tarde tranquila no último domingo, 18, para passear com a sua família no Rio de Janeiro. A estrela foi fotografada ao lado dos pais, Telmo e Neide, e também da irmã, Luana, em um shopping no Rio de Janeiro . Para a ocasião, a artista surgiu com um look despojado, composto por calça soltinha e top justo, que deixou uma parte da barriga dela à mostra.

Vale lembrar que Bruna Marquezine brilhou durante a edição de 2022 da CCXP em São Paulo. Protagonista feminina do filme 'Besouro Azul', da DC Comics, ela dividiu o palco do evento com o ator Xolo Maridueña, que é o protagonista masculino do longa, para contar sobre o projeto para os fãs. A previsão de lançamento do filme é para 2023.

O filme marcará a estreia de Bruna Marquezine em Hollywood. A atriz brasileira, que começou nas novelas da Globo, está lançando a sua carreira internacional em grande estilo. Recentemente, ela contou sobre como foi fazer o teste para a produção no exterior e emocionou os fãs com a sua alegria ao ser aprovada para o projeto.

Na época da revelação do filme, a atriz fez um post toda emocionada sobre a oportunidade profissional."Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas FINALMENTE eu posso dividir com vocês! Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC?!?!?!?!?!?!?!?! E essa brasileira sou EU? Quê?!?!?!?!?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias", começou escrevendo.

"Prometo voltar aqui pra falar mais sobre essa conquista e sobre esse projeto incrível assim que eu me recompor! Dedicação, comprometimento e integridade sempre são recompensados. As promessas dEle sempre se cumprem e sonhos se realizam! Acreditem! SONHEM GRANDE! VAMOOOOOOOOOOO!", finalizou a musa.

Veja as fotos de Bruna Marquezine com os pais e a irmã:

Bruna Marquezine comenta sobre a época do namoro com Neymar Jr

Em uma participação no podcast Quem Pode, Pod, Bruna Marquezine surpreendeu ao relembrar o namoro com o jogador de futebol Neymar Jr. Ela desabafou sobre a exposição do romance publicamente. Os dois ficaram juntos entre 2013 e 2018.

"Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe", afirmou a artista.

