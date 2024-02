Ana Maria Braga aposta em fantasia de 'Globeleza' e impressiona

Em clima de Carnaval, Ana Maria Braga aposta em look de 'Globeleza' ao reaparecer no 'Mais Você' após sumiço; veja detalhe

A apresentadora Ana Maria Braga reapareceu nesta sexta-feira, 09, no Mais Você, pronta para o Carnaval. Em clima da folia, a loira surgiu usando um look todo brilhante enquanto tomava café da manhã em sua mansão em São Paulo.

Por conta de um problema intestinal, ela ficou dois dias sem aparecer e ressurgiu gravando em sua residência. Vestindo a roupa preta, com brilhos coloridos e um toque de transparência, a comandante do programa matinal brilhou nas telinhas.

"O que acharam do meu look carnavalesco? Era Globeleza que vocês queriam?", disse a famosa ao aparecer com a peça inspirada na icônica Globeleza. Nos comentários, os internautas aprovaram. "Diva", definiram. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Nos últimos dias, durante a apresentação de seu programa, Ana Maria Braga iniciou a atração comendo pizza de calabresa para brincar com o termo "calabreso" que deu o que falar no BBB 24.

Leia também:Parece? Neta de Ana Maria Braga chama a atenção com semelhança com avó

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Filho de Ana Maria Braga está com dengue

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao fazer um desabafo ao vivo sobre a dengue. Ela contou que seu filho, Pedro, foi diagnosticado com a doença e ela ficou impressionada ao ver o quanto os sintomas são fortes. Assim, ela decidiu alertar seus telespectadores sobre a importância da prevenção.

"Entre os infectados, eu devo dizer que meu filho foi um deles. O Pedro José ficou uma semana de cama. Dói tudo, dói o corpo, vocês não fazem ideia. Eu nunca tinha convivido de perto com a dengue. A gente faz campanha, fala dela, mas é absolutamente assustador. Por sorte, o Pedro teve uma dengue que não é hemorrágica, graças a Deus. Porque pode morrer, gente”, disse ela.

Então, Ana contou que o filho está bem e se recuperando. "O Pedro está bem, está saindo ainda, está fazendo exame todo dia”, afirmou ela, que também é mãe de Mariana Maffeis.