Parece? Neta de Ana Maria Braga chama a atenção com semelhança com avó

No aniversário de 13 anos, neta de Ana Maria Braga tem foto postada pela mãe, Mariana Maffeis, e semelhança com apresentadora se destaca

A neta da apresentadora Ana Maria Braga, Joana, completou 13 anos e a mãe da garota, Mariana Maffeis, postou uma foto da adolescente neste sábado, 03, para celebrar o aniversário de sua primogênita.

Após compartilhar um vídeo exibindo um pouco da comemoração simples que fizeram no sítio sem luxo onde moram, a herdeira da comandante do Mais Você exibiu o registro de sua filha mais velha pronta para festejar e a semelhança dela com a avó chamou a atenção.

"Jojô 13", escreveu Mariana na legenda do post. Nos comentários, os internautas notaram a aparência parecida com a apresentadora. "Linda tá uma mocinha, lembra um pouco a vovó Aninha", falaram. "Princesa linda", elogiaram outros.

Em sua rede social, Ana Maria Braga também publicou um registro com Joana para comemorar o aniversário dela.

Recentemente, Mariana Maffeis encantou ao mostrar seus filhos com o pai, Eduardo de Carvalho, com quem Ana Maria Braga foi casada por 12 anos. A herdeira da apresentadora ainda causou polêmica ao falar sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.