Ana Maria Braga reaparece após faltar dois dias no trabalho: ‘Um piriri qualquer’

Ana Maria Braga volta a aparecer na TV após se afastar para cuidar da saúde e anuncia período de férias

A apresentadora Ana Maria Braga está de volta à TV. Ela ficou sem aparecer na telinha por dois dias após ter um problema intestinal. Ela comeu algo que não fez bem e precisou repousar. Agora, ela reapareceu e mostrou que está bem.

Nesta sexta-feira, 9, a comunicadora fez uma participação no programa Mais Você, da Globo, direto de sua casa e no clima do Carnaval. Ela usou uma fantasia inspirada na Globeleza e contou que já está melhor. Inclusive, ela contou que vai tirar férias na próxima semana.

"Todo mundo pensou que um piriri qualquer fosse me tirar assim. Eu estava de olho em vocês. Eu resolvi que vocês estavam tão legais nesta semana e falei: eu não vou lá só na sexta-feira para atrapalhar esse pessoal. Estou com a minha mala pronta”, disse ela.

E completou com uma brincadeira: "Queria agradecer pelo carinho. Eu estou ótima. Na verdade, eu fui me preparar para sair de férias. Estou bem de saúde, fiz um checkup. Estou pronta para ir viajar. Logo logo estou de volta. As minhas férias passam muito rápido. Fiquem bem!”.

Além disso, Ana Maria também falou sobre a ausência de Louro Mané. O papagaio famoso foi para Recife para curtir sua semana de férias. "O Louro, na verdade, pediu uns dias de folga. Ele estava querendo dar uma passeada”, disse ela.

Ana Maria Braga reaparece no Mais Você - Reprodução / Globo

Filho de Ana Maria Braga está com dengue

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao fazer um desabafo ao vivo sobre a dengue. Ela contou que seu filho, Pedro, foi diagnosticado com a doença e ela ficou impressionada ao ver o quanto os sintomas são fortes. Assim, ela decidiu alertar seus telespectadores sobre a importância da prevenção.

"Entre os infectados, eu devo dizer que meu filho foi um deles. O Pedro José ficou uma semana de cama. Dói tudo, dói o corpo, vocês não fazem ideia. Eu nunca tinha convivido de perto com a dengue. A gente faz campanha, fala dela, mas é absolutamente assustador. Por sorte, o Pedro teve uma dengue que não é hemorrágica, graças a Deus. Porque pode morrer, gente”, disse ela.

Então, Ana contou que o filho está bem e se recuperando. "O Pedro está bem, está saindo ainda, está fazendo exame todo dia”, afirmou ela, que também é mãe de Mariana Maffeis.