Big Brother / Previsão

Vidente choca com destino negativo de Davi no BBB 24: 'Eu posso garantir'

Será? Vidente faz previsão negativa para Davi no jogo do BBB 24 e explica o que pode acontecer com o brother antes da grande final

CARAS Digital Publicado em 14/03/2024, às 09h22

Davi no BBB 24 - Foto: Reprodução / Globo