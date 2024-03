BBB 24: Davi se emociona ao falar sobre seu sonho: "Doutor Davi"

Em conversa com Isabelle no BBB 24, Davi fala sobre dar orgulho a sua família e realizar seu sonho de ser médico

Davi mais uma vez falou sobre dar orgulho para sua família em sua participação no Big Brother Brasil 24. Na noite desta quarta-feira, 13, o baiano conversou com Isabelle no Quarto Magia e comentou a possibilidade de ser o vencedor da temporada.

"Quando sair eu vou virar médico e eu posso sair campeão daqui. (...) Se Deus quiser, é claro. Fico imaginando a felicidade que a minha mãe fica todo dia quando ela me vê aqui. O orgulho que ela deve estar sentindo", disparou.

Cunhã concorda e o motorista de aplicativo continuou: "Já passei por tanta coisa nessa vida, Isabelle, coisa que você nem imaginava em passar. Você com 31 anos de idade".

Em seguida, o brother falou sobre sua trajetória de vida com 21 anos de idade. "Tem coisas que eu nem posso te contar, Isabelle. Necessidades, sabe, tanta coisa que eu passei mesmo de luta. Pra chegar aqui e ouvir o Tadeu falar que eu sou doutor".

"É lindo", reagiu Isabelle. "Quando ele fala assim 'Doutor Davi', é de quebrar o coração, cara. É porque não sou de chorar, mas pra mim é assim, é fod*", confessou.