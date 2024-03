BBB 24: Davi e Matteus escondem mala de sister: "Fica perturbando a gente"

O baiano e o gaúcho combinaram de esconder a mala de uma sister do BBB 24

Hoje foi dia de trollagem com malas no Big Brother Brasil 24. Após o 'invasor', Marcos Vera, deixar uma mala no Quarto Gnomo, Davi e Matteus decidiram esconder a mala de uma das sisters.

Sem saber da trollagem da produção do programa, o motorista de aplicativo e o gaúcho se uniram para brincar com Alane.

Na cozinha, o baiano deu a ideia deles esconderem os pertences da bailarina. "Jogar tudo na sacola, vai lá no Quarto Magia e enfia na cama de casal, em baixo", disse. "Mas tem que segurar, não pode contar", completou Matteus.

A dupla foi até o Quarto Fada e colocou as roupas da paraibana em duas malas. "Ela vai pensar que foi o invasor", falou Davi dando risada. "A gente vai pegar ela agora, fica perturbando a gente", brincou.

Os brothers levaram os pertencer de Alane para o Quarto Magina e esconderam embaixo de uma das camas.

Ao deixar o cômodo e voltar para a cozinha, Matteus brincou: "Como se nada tivesse acontecido".