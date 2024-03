BBB 24: Ministério Público investiga brothers a pedido da equipe de Davi

Caso de Justiça! Equipe de Davi solicita investigação do Ministério Público da Bahia sobre conduta de participantes e ataques fora do BBB 24

Na última terça-feira, 12, o Ministério Público da Bahia anunciou a abertura de uma investigação para avaliar possíveis condutas racistas direcionadas a Davi dentro e fora do Big Brother Brasil 24. A solicitação partiu da própria equipe jurídica do motorista de aplicativo, que teria denunciado ataques entre os participantes e também nas redes sociais do brother.

Apesar de recentes polêmicas envolvendo o participante baiano dentro da casa, o pedido de investigação foi feito já em fevereiro. Como evidência, a equipe reuniu capturas de tela contendo comentários racistas encontrados nas redes sociais de Davi. Quanto a conduta dos demais participantes do reality da Globo, o material permanece em sigilo, conforme relatado ao Splash, do UOL.

Ainda segundo informações do portal, a promotora encarregada do caso pretende autuar as empresas dos meios de comunicação, a fim de descobrir os responsáveis pelos comentários racistas nas redes sociais. A magistrada ainda ressaltou que a investigação também serve como uma forma de mostrar que esses comportamentos não podem passar impunes dentrou o fora do reality.

“As pessoas têm ficado muito à vontade para manifestar ódio nas redes sociais, seja racial, de gênero, de orientação sexual, acreditando que estão na clandestinidade, que não serão descobertas”, disse a promotora no comunicado divulgado pelo órgão à imprensa. Nós temos os instrumentos jurídicos e tecnológicos para descobrir a autoria desse tipo de mensagem”, disse a jurista.

No momento, as declarações estão sob investigação e ainda não há um prazo definido para conclusão do processo. Se as mensagens forem reconhecidas como racismo, elas podem ser consideradas crime e os autores serão responsabilizados por suas ações. Além disso, o desfecho da investigação pode ser determinado por Davi após sua saída do programa.

Vale lembrar que não é a primeira vez que uma situação relacionada ao reality show se torna um caso de justiça. No ano passado, tanto o lutador 'Cara de Sapato' quanto o cantor de funk MC Guimê foram chamados para prestar depoimento em uma delegacia, como parte da investigação de um caso de importunação sexual durante o BBB 23. Além de serem expulsos do programa, foram investigados.

Tadeu Schmidt dá bronca após confusão envolvendo Davi:

Tadeu Schmidt mandou um recado sobre a atitude de Leidy Elin após a trancista jogar as roupas de Davi na piscina depois da briga que tiveram na noite de segunda-feira, 11. O apresentador decidiu dar um basta no comportamento dos participantes e afirmou que a atitude dela era completamente inaceitável. Além disso, ele também comentou sobre os planos de vingança do motorista.