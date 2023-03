Cara de Sapato se pronuncia após prestar depoimento na delegacia: 'Difícil'

Cara de Sapato vai até a delegacia para prestar depoimento em investigação sobre assédio no BBB 23

O lutador Antônio 'Cara de Sapato' prestou depoimento em uma delegacia no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 22, para a investigação do caso de importunação sexual durante o BBB 23, da Globo. Ele chegou ao local acompanhado de seus advogados e em silêncio. Ao sair da delegacia, ele deu um rápido depoimento à imprensa presente no local.

O atleta desabafou sobre como está se sentindo após tudo o que aconteceu, já que ele foi desclassificado do reality show junto com MC Guimê. “Tem sido muito difícil. Com certeza a gente se arrepende. Eu não estou num melhor momento. Eu prometo que assim que possível vou dar todas as declarações e vou falar tudo que puder falar com vocês”, afirmou ele, de acordo com o site G1.

Vale lembrar que MC Guimê prestou depoimento na delegacia na última segunda-feira, 20. Na data, ele fez um breve comentário sobre o seu relacionamento com a cantoraLexa, que é a esposa dele, após ter sido desclassificado do reality show. “Estamos buscando o perdão”, disse ele ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Cara de Sapato fala sobre a vida após o BBB 23

Em entrevista à CARAS Digital, Cara de Sapato contou que voltar para casa depois do BBB 23 foi "o ponto mais difícil". "Foi uma experiência única, criei vínculos de amizade com muitas pessoas boas e certamente vou levar para o resto da minha vida", contou ele.

Inclusive, ele contou que não imaginava que poderia ser favorito na edição. "Eu acho que tinham pessoas muito fortes lá. Eu olhava todos com uma força interior, com um repertório de vida muito grande", opina o lutador. Nomes como Fred (33), por exemplo, faziam parte da aposta de Cara de Sapato para levar o jogo. "Eu nunca cheguei a imaginar que em algum momento poderia estar sendo visto como favorito. Eu estava apenas tentando viver lá dentro e aprender com a experiência", conclui o ex-integrante do BBB 23.