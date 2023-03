BBB 23: Fred analisa expulsão dos aliados e lamenta: "Perdi meu pódio"

Fred analisa eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato após acusações

Fred usou o momento do Raio-X para falar sobre a expulsão conjunta de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23.

O youtuber afirmou ter entendido o que aconteceu com os aliados, mas que só saberá os detalhes fora do programa.

"Eu não tenho nem palavras para dizer depois do que aconteceu ontem, essa semana. Sendo bem honesto, em dois dias, perdi meu pódio: a Lari e o Sapato. Eu entendi o que aconteceu, mas a gente vai ver tudo só quando sair", começou ele.

Na sequência, ele destaca que o jogo ficará ainda mais complicado com a perda de duas alianças. "Já estava difícil, agora fica mais difícil ainda. Fica mais fácil em termos de números de pessoas, mas não é assim que eu queria chegar ao TOP 10", revelou.

"Fica mais difícil não tendo duas pessoas importantes. Uma coisa é o quanto a gente aguenta apanhar e o quanto a gente sabe bater. Mais uma porrad* aí e tentando entender as coisas que acontecem aqui, e mudando as estratégias", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Fred detona postura de MC Guimê em festa: “Deu trabalho”

Fred e Cara de Sapato tiveram uma conversa sincera sobre a festa, antes da expulsão do lutador. O Youtuber não passou pano e detonou a postura de MC Guimê, que assim como campeão de MMA, está sendo acusado de assediar a recém-chegada no BBB 23, a mexicana Dania Mendez.

Durante o papo, Fred abriu o jogo e criticou as atitudes do funkeiro, relembrando os ocorridos da noite: "Guimê deu trabalho ontem, ein”, comentou com o lutador. “Ele estava muito feliz, né?”, Sapato tentou justificar o comportamento do brother.

“Tava feliz, mas fez muita merd*”, Fred disparou na lata. A importunação foi notada por internautas. Além da conduta polêmica, o músico, que foi o líder da semana, bebeu além da conta e precisou ser repreendido diversas vezes pelos brothers.